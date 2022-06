3,5 Promille: Lastwagenfahrer flüchtet von Parkplatz

Anschließend flüchtete der 46-Jährige in Wilnsdorf zu Fuß, wie die Polizei des Kreises Siegen-Wittgenstein am Montag mitteilte. Beamte entdeckten ihn am Rande des Parkplatzes in einem Gebüsch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Die Polizei nahm ihn den Führerschein ab und setzte sein Fahrzeug mit einer Parkkralle fest.