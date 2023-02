39-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die Polizei hat einen 39-Jährigen festgenommen, der in Gelsenkirchen einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die beiden Männer sollen in der Nähe des Hauptbahnhofs in Streit geraten sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Dabei soll der 39-Jährige ein Messer gezogen haben. Das 28 Jahre alte Opfer habe sich selbst ins Krankenhaus begeben und erst zwei Tage später die Polizei kontaktiert, hieß es. Demnach ereignete sich der Vorfall schon am vergangenen Donnerstag.

Von dpa