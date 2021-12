39-Jähriger schmuggelt mehr als ein Kilo Kokain im Körper

Bad Honnef (dpa)

Mit mehr als einem Kilogramm Kokain versteckt in seinem Körper ist ein 39-Jähriger bei Köln vom Zoll aufgegriffen worden. Der Mann habe sich Ende November in einem Reisebus auf dem Weg von Brüssel über Köln und München nach Kroatien befunden, berichteten die Zöllner am Montag. Bei der Überprüfung der Fahrgäste auf einem Rastplatz bei Bad Honnef sei der Mann aufgefallen - mit widersprüchlichen Angaben zu seiner Reise, seinem nervösen Verhalten und dem auffallend geringen Gepäck. Ein Drogentest an den Handinnenflächen reagierte positiv auf Kokain.

Von dpa