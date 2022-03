39-Jähriger verletzt zwei Beamte während Polizeieinsatz

Hamm (dpa/lnw)

Ein 39 Jahre alter Mann hat in Hamm während eines Polizeieinsatzes zwei Beamte verletzt. Zu dem Vorfall sei es am Sonntagabend gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei zu Besuch bei einer 36 Jahre alten Frau gewesen, habe sich aber geweigert, ihre Wohnung zu verlassen - daher habe sie die Polizei eingeschaltet. An Ort und Stelle seien die Beamten dann auf die zwei «augenscheinlich stark alkoholisierten Personen» getroffen.

Von dpa