3G: Lehrer sollen Lehrer beim Test beaufsichtigen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ungeimpfte oder nicht genesene Lehrer in NRW können sich seit Mittwoch vor Kollegen auf Corona testen. Der Hintergrund: Die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt auch für Lehrer und sonstiges Schulpersonal. Wer einen Test braucht und ihn nicht an einer offiziellen Stelle machen lässt, kann sich laut einer E-Mail des Schulministeriums vom Mittwoch auch unter Aufsicht in der Schule selbst testen.

