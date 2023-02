40 Bewohner müssen wegen «Gefahrenlage» Wohnungen verlassen

40 Menschen haben am Mittwochabend ihre Häuser verlassen müssen, weil ein Mann in seiner Wohnung in Werdohl (Märkischer Kreis) Gas austreten ließ.

Die Polizei sprach am Abend in einer Mitteilung von einer Gefahrenlage. Beamte überwältigten den 34-Jährigen laut Mitteilung schließlich und nahmen ihn in Gewahrsam. Er habe zuvor gegenüber Bekannten seinen Suizid angekündigt gehabt. Es werde nun eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft. Die Feuerwehr lüftete die Räume. Die Bewohner kehrten demnach am späten Abend wieder zurück in ihre Wohnungen.