40-jähriger Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen: Stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagabend in Hagen ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtete, war er vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto nach links abbiegen wollte. Auto und Motorrad kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen rückwärts über den Bordstein in einen Grünstreifen geschleudert. Das Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 39 Jahre alte Autofahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.