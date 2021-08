400 Jugendliche folgen Influencer-Aufruf: Polizeieinsatz

Die Polizei hat am Dortmunder Phoenixsee den Videodreh von drei Influencern verhindert, die bereits 400 Jugendliche dafür mobilisiert hatten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Influencer übers Internet dazu aufgerufen, zu dem Dreh an den See zu kommen. Am Donnerstagnachmittag seien tatsächlich Hunderte Jugendliche zusammengeströmt. Die Stadt stufte die Aktion als nicht genehmigte Veranstaltung ein und rief die Polizei zur Hilfe. Die stoppte die drei Influencer, noch bevor sie zu den Fans stoßen konnten.

«Das Trio erhielt Platzverweise. Zudem leitete die Stadt Dortmund ein Verfahren wegen einer nicht genehmigten Veranstaltung ein», so die Polizei.