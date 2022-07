41-Jähriger nach Leichenfund in Wuppertal festgenommen

Wuppertal (dpa/lnw)

Nachdem ein 58-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Wuppertal gefunden wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige sei am Montag in einem Wuppertaler Wohnhaus ergriffen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes sitzt der polizeibekannte Mann nun in Untersuchungshaft.

Von dpa