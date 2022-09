42-Jähriger nach Streit in Herne in Untersuchungshaft

Herne (dpa/lnw)

Für einen 42 Jahre alter Mann ist Untersuchungshaft angeordnet worden, weil er einen 53-Jährigen in Herne lebensgefährlich verletzt haben soll. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Der Mann soll am Freitagabend mit einem Gegenstand mehrfach auf einen 53-Jährigen eingeschlagen haben, der daraufhin notoperiert werden musste. Der Zustand des Mannes stabilisierte sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei nach der Operation.

Von dpa