44-Jährige mit Eisenstange attackiert: Ex-Partner in U-Haft

Münster (dpa/lnw)

Nach einer Attacke mit einer Eisenstange auf eine 44-Jährige in Münster ist der Ex-Partner der Frau in Untersuchungshaft gekommen. Dem 50-Jährigen werde versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Von dpa