44-Jähriger wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Haft

Wermelskirchen/Köln (dpa/lnw)

Spezialkräfte der Polizei Köln haben wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs einen Mann aus Wermelskirchen verhaftet. Das Ermittlungsverfahren gegen den 44-Jährigen werde von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW der Staatsanwaltschaft Köln geführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Verhaftung des Mannes erfolgte bereits am 3. Dezember. Der geständige Beschuldigte befinde sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Von dpa