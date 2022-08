45-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Ein 45-jähriger Mann ist in einer Wuppertaler Wohnung niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Die Tat habe sich bereits in der Nacht zum Sonntag ereignet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. In der Wohnung sei es zuvor zu einem Streit dreier Männer gekommen. Der mutmaßliche Messerstecher sei nach der Tat geflohen. Nach dem 33-Jährigen werde gefahndet. Das Opfer sei nach einer Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr.