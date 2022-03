48-Jährige in Neuss umgebracht: Ex-Freund verhaftet

Neuss (dpa/lnw)

Eine 48-jährige Frau ist in einer Wohnung in Neuss umgebracht worden. Verwandte hatten sie am Sonntag leblos aufgefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine Ärztin stellte den Tod der Frau fest, aber auch Verletzungen, die den Verdacht eines Gewaltverbrechens nahelegten.

Von dpa