48-Jähriger schießt Mann an Bochumer Tankstelle ins Bein

Bochum (dpa/lnw)

Ein 48-Jähriger soll einem ihm bekannten 44-Jährigen bei einem Treffen auf einem Tankstellengelände in Bochum-Wattenscheid mit einem Revolver ins Bein geschossen haben. Der Mann aus Essen sei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gemeinsam mit. Ursache für den Schuss am Samstagnachmittag könnte nach ersten Erkenntnissen ein Streit gewesen sein.

