5:0 gegen KSC: Paderborn stürmt an die Tabellenspitze

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn ist mit einem fulminanten Heimsieg in die neue Saison gestartet und erster Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen siegten dank einer überragenden zweiten Halbzeit am Sonntag 5:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC und feierten den ersehnten Erfolg im eigenen Stadion. Nach einer schwachen ersten Halbzeit erzielten Florent Muslija per Foulelfmeter (56.), Robert Leipertz (65.), Julian Justvan, Felix Platte (72.) und Sirlord Conteh (75.) vor 9399 Zuschauern die Treffer zum verdienten Erfolg der Paderborner, die den nachlassenden KSC am Ende förmlich überrollten.

Von dpa