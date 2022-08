50-Jähriger sticht vor den Augen der Söhne auf Ehefrau ein

Münster (dpa/lnw)

Ein 50 Jahre alter Mann soll am Montagabend in Münster mit einem Messer auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (46) eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Inzwischen schwebe die Frau nicht mehr in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zeuge des grausamen Geschehens waren die 15 und 18 Jahre alten Söhne.

Von dpa