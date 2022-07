50 Menschen aus Wohnhauskomplex evakuiert: Brennende Autos

In der gemeinsamen Tiefgarage brannten mehrere Autos, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Rauch konnte sich jedoch gleich in mehrere Treppenräumen ausbreiten, da die Garage mit fünf Mehrfamilienhäusern verbunden ist. Zudem drangen giftige Brandgase durch offene Fenster in die überliegenden Wohnungen. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner für die Dauer der Löscharbeiten. Wie die Autos in Brand gerieten, ist bislang unklar.