56-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein 56-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach (Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis) schwer verletzt worden.

Kräfte der Feuerwehr hätten den Mann am Sonntagnachmittag aus einer verrauchten Wohnung über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gerettet, sagte ein Sprecher. Ein aus Köln alarmierter Hubschrauber habe den Mann in ein Aachener Krankenhaus gebracht. Neun weitere Menschen wurden den Informationen zufolge am Einsatzort vom Rettungsdienst betreut. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.