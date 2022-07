58-jähriger Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am See

Köln (dpa/lnw)

Ein Mann hat am Montagabend zwei auf dem Boden sitzende Frauen auf einem Parkplatz am Fühlinger See in Köln überfahren. Eine 22-Jährige wurde dabei lebensgefährlich und eine 35-Jährige schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Zustand der 22-Jährigen sei «stabil», sagte ein Sprecherin. Es handele sich nach ersten Ermittlungen um einen Unfall, keine Straftat. Der genaue Ablauf werde untersucht.

Von dpa