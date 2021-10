61-Jähriger in Mülheim bewusstlos geschlagen und getreten

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Ein 61 Jahre alter Mann ist in Mülheim an der Ruhr von drei Unbekannten geschlagen und getreten worden. Wie die Polizei mitteilte, traf das Opfer in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr in der Fußgängerzone der Innenstadt auf eine Gruppe von drei Personen, die ihn angriff. Die Täter schlugen den 61-Jährigen demnach nach erstem Ermittlungsstand grundlos und traten auch noch auf ihn ein, als er schon am Boden lag. Dabei habe das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei vorübergehend nicht mehr ansprechbar gewesen. Er kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Von dpa