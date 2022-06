6270 Mehrlingskinder 2021 in NRW geboren

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 6270 Kinder zur Welt gekommen, die zusammen mit weiteren Geschwistern geboren wurden. Der Anteil der Mehrlingskinder an allen Neugeborenen lag damit bei 3,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte.

Von dpa