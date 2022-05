63-Jährige bei Kollision tödlich verletzt

Die Frau habe durch die Kollision am frühen Samstagmorgen so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort starb, teilte die Polizei mit. Der 21-jährige Fahrer des anderen Autos sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Wie es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, sei noch unklar. Die Ursache werde nun ermittelt.