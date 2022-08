6500 Polizei-Einsätze in Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Brennpunkt Düsseldorfer Altstadt: In diesem Jahr hat es bereits knapp 6500 Polizei-Einsätze an der «Längsten Theke der Welt» gegeben. Das geht aus einem Papier des Innenministeriums für den Landtag hervor. Häufige Gründe: Körperverletzungen, Diebstähle oder Randale. Anzeige wurde laut einem zweiten Bericht in rund 2600 Fällen erstattet.

Von dpa