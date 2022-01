70 Feuerwehrleute löschen Brand in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw)

In einem Gewerbebetrieb in Krefeld ist am Mittwoch ein weithin sichtbarer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit 70 Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Krefeld. Der Rauch sei schon von der Wache aus zu sehen gewesen. Um Bewohner in den angrenzenden Stadtteilen Oppum und Linn zu warnen, seien Sirenen und die Katastrophen-Warn-App Nina ausgelöst worden. Eine vierköpfige Familie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Eltern und ihre Kinder wohnten in dem Gebäude. Dort befindet sich ein Unternehmen, das Glas in Wohnungen und Häuser einbaut.

Von dpa