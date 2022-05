70-Jährige tot gefunden: Lebensgefährtin unter Verdacht

Mönchengladbach (dpa)

Die Polizei hat am Samstagabend in einer Wohnung in Mönchengladbach die Leiche einer 70-Jährigen aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, dieser sei laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft durch Gewalteinwirkung eingetreten. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

