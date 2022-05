Ein 71-Jähriger ist in Geseke bei Soest mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Bushaltestellenhäuschen geprallt.

Der Mann zog sich bei der Kollision am Freitag schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Am Pkw entstand Totalschaden, das Wartehäuschen wurde ebenfalls zerstört. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro.