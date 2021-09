Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Ein Fußgänger ist in Berensberg bei Aachen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 71-Jährige überquerte nach Polizeiangaben vom Mittwochabend eine Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.