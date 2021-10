73 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt

Werl (dpa/lnw)

Ein 73 alter Motorradfahrer aus Hamm ist auf einer Bundesstraße in Werl (Kreis Soest) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und war am Freitagabend so schwer gestürzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Um die Todesursache genau zu klären, soll der Leichnam rechtsmedizinisch untersucht werden. Ein Gutachter soll zudem den Unfallhergang rekonstruieren.

Von dpa