75 Jahre NRW: Zum Geburtstag ein Fotoband übers Bundesland

Das Jubiläum von NRW auf 160 Seiten: Zum 75. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen hat der Greven Verlag in Köln einen Bildband über die vielen Seiten und Regionen herausgebracht. «So schön haben Sie unser Bundesland noch nie gesehen!», meinte Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Köln bei der Präsentation von «Nordrhein-Westfalen. Die Bilder».

75 Jahre nach der Gründung reiste der Fotograf Florian Monheim kreuz und quer durch alle Regionen, die in der Summe das Bundesland ausmachen. Rund 200 Aufnahmen von Landschaften, markanten Orten und bedeutenden Bauwerken sind entstanden. Den begleitenden Text hat Helge Matthiesen geschrieben. Die Vielseitigkeit und der permanente Wandel, die NRW kennzeichnen, seien zentrale Stärken des Bundeslandes und böten allerbeste Voraussetzungen, um zukünftige Herausforderungen zu meistern, meint der Historiker und Chefredakteur des Bonner «General-Anzeigers».