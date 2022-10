76-Jähriger nach mehr als zehn Jahren Fahndung gefasst

Aachen (dpa/lnw)

Ein 76-Jähriger ist nach mehr als zehn Jahren Fahndung der Polizei an einem Grenzübergang bei Aachen festgenommen worden. Beamte seien am Samstag auf ihn aufmerksam geworden, als er versucht habe, in einem Linienbus die Grenze zu überqueren, teilte die Polizei am Montag mit. Er werde nun einem Richter vorgeführt.

Von dpa