79-Jähriger nach Sturz mit Auto gestorben

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist nach einem schweren Unfall Mitte Juli nun im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Kölner Polizei am Freitag mit. Der Mann war am 15. Juli mit seinem Wagen in einem abgesperrten Bereich auf der Autobahn 1 bei Kierdorf (Rhein-Erft-Kreis) in eine durch die Flut aufgerissene Fahrbahnabsenkung gestürzt. Der Senior hatte eine Absperrung missachtet und war bei dem Unfall in der Nähe von Köln an der stark unterspülten und einsturzgefährdeten Fahrbahn zunächst schwer verletzt worden. Die Rettung dauerte mehrere Stunden, weil der Mann in seinem Auto eingeklemmt war.