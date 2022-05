81-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Wesel

Wesel (dpa/lnw) -

Kurz nach einem Verkehrsunfall ist in Wesel ein 81-jähriger Fußgänger im Krankenhaus gestorben. Der Senior war an Donnerstagmittag kurz nach 10.00 Uhr von einem Kastenwagen erfasst worden, der rückwärts in eine Grundstückszufahrt fahren wollte, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall stürzte der 81-Jährige zu Boden und verletze sich die Hand. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Weseler Krankenhaus gebracht.

Von dpa