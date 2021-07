82-Jährige an Bahnübergang von Zug erfasst: Lebensgefahr

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld von einem Zug erfasst worden. Die Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet.

Wie die Polizei weiter berichtete, hatten sich laut Zeugenangaben die Bahnschranken geschlossen und das Rotlicht eingeschaltet. Als der Zug einfuhr, kam es zur Kollision mit der Fußgängerin. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Fahrgäste blieben im Zug und wurden durch Feuerwehrleute betreut.