82 Jahre alte Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Radolfzell (Kreis Konstanz) ist eine 82 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Das Feuer sei am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Frau, die sich nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im Erdgeschoss befunden habe, habe diese nicht rechtzeitig verlassen können. Die allein lebende Frau sei während der Löscharbeiten tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.