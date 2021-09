Eine 86 Jahre alte Frau ist in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Sie sei am Sonntag noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei mit. Zuvor wollte die Frau den Angaben zufolge eine Kreuzung überqueren, als der Wagen sie auf der Fahrbahn anfuhr.