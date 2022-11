87-Jähriger fährt auf parkenden Sattelzug auf und stirbt

Ein 87-Jähriger ist in Mönchengladbach mit seinem Auto auf einen parkenden Sattelzug aufgefahren und gestorben.

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Der Mann stieß am Montagmorgen aus noch unbekannter Ursache im Stadtbezirk Rheindahlen mit seinem Wagen frontal gegen den Anhänger des Lastwagens, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Lastwagen sei am Seitenstreifen ordnungsgemäß geparkt worden. Der Mann starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in seinem Auto. Die Straße war Polizeiangaben zufolge komplett gesperrt.