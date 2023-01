90-Jähriger prallt auf Kleintransporter und stirbt

Ein 90-jähriger Autofahrer ist im Sauerland beim Abbiegen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und gestorben. Der Senior wollte in Sundern (Hochsauerlandkreis) auf eine Landstraße abbiegen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er mit dem Lieferwagen eines 55 Jahre alten Mannes kollidiert.

Die Ursache des Unfalls am Montag blieb nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag entgegen einer ersten Mitteilung zunächst unklar. Der 90-Jährige wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.