93-Jährige von Auto eingeklemmt: Schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Borken: Bereits am Freitag ist eine 93-Jährige in Groß Reken im Münsterland zwischen einem Auto und einer gemauerten Beeteinfassung eingeklemmt worden.

Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Klinik Bergmannsheil in Gelsenkirchen eingeliefert, teilte die Polizei mit. Die Frau stand Ermittlungen zufolge hinter der geöffneten Autotür, als das Fahrzeug in Bewegung geriet.

Die Dame hatte laut Mitteilung mit dem 96 Jahre alten Fahrzeughalter gerade einen Schaden am Rückspiegel angeschaut, der beim Ausparken aus der Garage entstanden war.