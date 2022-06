97-Jähriger schreit Verbrecher an: Sprung aus Fenster

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Lautstark hat ein 97-Jähriger am Samstag in Mönchengladbach einen Einbrecher vertrieben. Der Senior war am Nachmittag laut einer Polizeimeldung in seinem Büro eingeschlafen. Während des Nickerchens hat sich den Angaben zufolge ein Unbekannter durch das gekippte Schlafzimmerfenster Zugang zur Erdgeschosswohnung verschafft und durchsuchte Wohn- und Schlafzimmer.

Von dpa