A2 Richtung Hannover gesperrt: Lkw-Fahrer gestorben

Dortmund/Kamen (dpa/lnw)

Nach dem schweren Unfall mit einem gestorbenen Lastwagenfahrer aus den Niederlanden bleibt die A2 am Kamener Kreuz in Fahrtrichtung Hannover voraussichtlich bis Donnerstagmorgen (11.00 Uhr) voll gesperrt. Das teilten die Autobahn GmbH und die Polizei in Dortmund am Mittwoch mit. Die Fahrbahndecke der viel befahrenen Autobahn muss nach dem Unfall vom Dienstagnachmittag in einem Teilstück erneuert werden.

