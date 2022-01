A43 bei Herne an drei Wochenenden gesperrt

Herne (dpa/lnw)

Die Autobahn 43 wird an den kommenden drei Wochenenden zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Recklinghausen in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Die erste Sperrung soll von diesem Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr dauern, wie die Autobahn GmbH mitteilte. An den beiden Wochenenden danach ist die Strecke im selben Zeitraum noch einmal dicht. Der Verkehr werde großräumig über die A40 umgeleitet, hieß es.

Von dpa