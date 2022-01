A45-Sperrung: Unfälle um Lüdenscheid haben sich verdreifacht

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Nach der Sperrung der maroden A45-Talbrücke hat sich die Zahl der Unfälle auf den Umleitungsstrecken und Schleichwegen rund um Lüdenscheid im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. Zählte die Polizei seit der Sperrung am 2. Dezember bis zum 15. Januar 2022 schon 179 Unfälle in der Region, waren es im selben Zeitraum vor einem Jahr 65 Unfälle, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Donnerstag. Weil auch der Verkehr deutlich zugenommen habe, sei das aber nicht verwunderlich. Die «Lüdenscheider Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Von dpa