Aachen: Dreifach-Olympiasieger Jung führt bei Vielseitigkeit

Aachen (dpa)

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung geht als Führender in den abschließenden Geländeritt bei der Vielseitigkeit beim CHIO in Aachen. Der 39-Jährige aus Horb verteidigte auf seinem Toppferd Chipmunk am Freitagabend im Springen erfolgreich seine Führung, die er am Nachmittag in der Dressur übernommen hatte.

Von dpa