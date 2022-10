Ab Wochenende: Führerscheinprüfungen in NRW auch samstags

Köln (dpa/lnw)

Wegen langer Wartezeiten sollen Führerscheinprüfungen in Nordrhein-Westfalen auch samstags durchgeführt werden. Starttermin sei bereits der kommende Samstag (22. Oktober), teilte der TÜV Rheinland am Mittwoch mit. «Durch dieses Zusatzangebot können wir die Wartezeit, die in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens momentan bei sieben bis acht Wochen liegt, nach und nach wieder verkürzen», sagte Ralf Strunk vom TÜV Rheinland. Zunächst soll der sechste Prüfungstag im Raum Mönchengladbach und Düsseldorf eingeführt werden, in den nächsten Wochen werde dieser auch in anderen Regionen von NRW angeboten.

Von dpa