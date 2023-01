Abgehörtes Gespräch soll Angeklagten Drach belasten

Köln (dpa/lnw)

Mit der Auswertung eines von der Polizei abgehörten Gesprächs ist am Freitag im Kölner Landgericht der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach fortgesetzt worden. Dabei ging es um eine Unterhaltung zwischen Drachs niederländischem Mitangeklagten und dessen damaligem Mitbewohner in einem von der Polizei verwanzten Auto. In dem nach einer polizeilichen Vernehmung im Februar 2021 geführten Gespräch informierte der Mitbewohner den 54-Jährigen darüber, dass die Polizei Beweise für Drach als Täter bei Raubüberfällen in Deutschland habe.

