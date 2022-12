Abgetrennter Kopf lag vor Bonner Landgericht: Prozessbeginn

Passanten machten im Juni in Bonn einen grausamen Fund: Vor dem Eingang des Landgerichts lag ein Kopf. In demselben Gebäude beginnt nun der Prozess gegen einen Angeklagten - wegen Störung der Totenruhe.

Im Bonner Landgericht beginnt am heutigen Morgen (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der im Juni den abgetrennten Kopf einer Leiche vor dem Gerichtsgebäude abgelegt haben soll. Der 39-Jährige ist wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll den Kopf seines zuvor an einer Krankheit gestorbenen Bekannten mit einem Messer abgeschnitten haben. Dann soll er den Körperteil in einer Tüte zum Gericht getragen und vor das Eingangsportal gelegt haben.

Der ungewöhnliche Fall hatte im Sommer für großes Aufsehen gesorgt. Die Polizei hatte zunächst wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt, bis die Obduktion ergab, dass der 44-Jährige eines natürlichen Todes infolge einer schweren Erkrankung gestorben war.

Der Angeklagte wie auch der Tote sollen der Obdachlosenszene angehören. Der 39-Jährige war kurz nach dem Fund festgenommen worden. Die Hintergründe seines Handelns sind bislang unklar.

Für den Prozess sind bis Mitte Januar fünf Verhandlungstage angesetzt. Der Strafrahmen sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.