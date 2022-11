Abkochgebot für Trinkwasser

Die Verunreinigung sei infolge eines «Störfalls» erfolgt, so der Wasserverband Oleftal am Freitagabend. Um was genau es sich dabei handelte, gab die Leitstelle des Kreises Euskirchen jedoch nicht bekannt. Zuvor hatte der WDR berichtet. Die Wasserverunreinigung sei bei einer Routineprobe im Wasserwerk Dahlem entdeckt worden, so der Wasserversorgungsverband. Das Wasserwerk sei bereits vom Netz genommen worden - die Versorgung sei umgestellt. Aus Schutzgründen erfolge gerade eine Chlorung des Trinkwassers, hieß es weiter. Wie lange das Abkochgebot noch besteht, war zunächst unklar.