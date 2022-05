Abstiegskandidat Bielefeld in Bochum mächtig unter Druck

Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum vorlegen. Die beiden nordrhein-westfälischen Clubs eröffnen am Freitagabend im Ruhrstadion den vorletzten Spieltag der Saison (20.30 Uhr/DAZN). Bielefeld ist Tabellenvorletzter und hat zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz.

Die Schwaben spielen erst am Sonntag beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern München. Gewinnt die Arminia in Bochum nicht und siegt Stuttgart in München, würde der Bielefelder Abstieg bereits an diesem Wochenende feststehen. Bielefeld hat zuletzt neun Ligapartien in Serie nicht gewonnen.