Welch große Kreise spontane Hilfsbereitschaft ziehen kann, hat Brigitte Stasch, Verbundleiterin der katholischen Kindertageseinrichtungen in Sendenhorst, in den vergangenen Wochen erfahren. Aus einer kleinen Idee ist am Ende ein großangelegter Hilfstransport geworden. „Ich bin einfach überwältigt, dass so viele Kollegen ganz schnell und unkompliziert ihre Unterstützung zugesagt haben“, blickt sie zurück auf die vergangenen Tage, die angefüllt waren mit viel Organisation, mit unzähligen Mails und Telefonaten.

Initialzündung für ihr Projekt war die Spendenaktion, zu der unsere Zeitung aufgerufen hatte. Nach der Flutkatastrophe, die am 14. Juli 2021 unter anderem das Ahrtal heimgesucht hatte, bat die Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner um Spenden für vom Hochwasser zerstörte Kitas – gedacht war an Geld. Weit über 800 000 Euro kamen bereits zusammen. Doch in der Sendenhorster Kita St. Johannes keimte eine andere Idee. Beim Umzug der Einrichtung waren neulich Möbel ausrangiert worden. Ob es in Bad Neuenahr-Ahrweiler Bedarf gibt?

Lkw der Freckenhorster Werkstätten

Der Kontakt zur Katholischen Kita gGmbH Koblenz war schnell geknüpft. Mitte September meldete sich das Büro aus Bad Neuenahr wieder bei Brigitte Stasch. „Sehr gerne wollte man die Möbelspenden annehmen“, schildert sie. Der Bedarf sei sogar über das Angebot hinausgegangen. Kurzerhand hat die Sendenhorsterin weitere Kita-Verbünde im Umkreis um Unterstützung gebeten. Und die Resonanz sei überwältigend gewesen.

Besuch in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler -gap- Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Das Wasser stand zwei Meter hoch, wie Kita-Leiter Stefan Ibs und Pastoralreferenz Markus Hartmann in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hier feststellen. Foto: Gunnar A. Pier Zugeschlammt: Die Fahrzeuge der Kinder. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier Auf einem Kleiderständer liegen dreckige Handschuhe - Hinterlassenschaften der vielen Helfer, die seit der Flut schon mit angepackt haben. Foto: Gunnar A. Pier Stefan Ibs und seine Stellvertreterin Gudrun Seydel blinken hoffnungsvoll in die Zukunft, weil für ihr Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr zumindest für den Übergang bereits eine gute Lösung gefunden wurde. Foto: Gunnar A. Pier Alles ist noch immer verdreckt. Foto: Gunnar A. Pier Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin Gudrun Seydel in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita-Leiter Stefan Ibs in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin Gudrun Seydel in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier

Acht Einrichtungen – darunter die Kita St. Lambertus aus Walstedde, die Kita St. Ludgerus aus Albersloh und die Kita St. Josef aus Ahlen – hätten sich mit einer ansprechenden Liste zurückgemeldet, boten runde und eckige Tische, Schaumstoffbettchen und Regale, Schaukelpferde und Bollerwagen, Garderoben und einen Pavillon an. Die Freckenhorster Werkstätten stellten einen Lkw zur Verfügung, und Mitarbeiter Georg Scheffer erklärte sich bereit, den Transport ehrenamtlich zu übernehmen. Am vergangenen Freitag startete die Fuhre von Albersloh und Sendenhorst über Ahlen und Beckum bis nach Enniger, tags darauf ging es ins Ahrtal.

Hochachtung für den Einsatz der Menschen im Ahrtal

Gedacht sind die Spenden für die Kita Blandine-Merten-Haus. Das Gebäude der Einrichtung, die bis zum Flut-Tag mehr als 140 Kinder besuchten, liegt in unmittelbarer Nähe der Ahr. Etwa zwei Meter hoch rauschte die dreckige Mischung aus Flusswasser und mit Schadstoffen belastetem Schlamm durch die Straßen und die sieben Gruppenräume.

Die Projekte der WN-Spendenaktion für Kitas im Hochwasser-Gebiet Sieben Kitas in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, die von drei Trägern geführt werden, stehen im Fokus der Spendenaktion, zu der die Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten Partner, aufgerufen hat. Foto: Gunnar A. PÖier Kita St. Pius: „Betreten verboten! Lebensgefahr“ steht auf einem Schild am Zaun des Geländes. Das Gebäude muss abgerissen werden. Für die meisten der einst 80 Kinder gibt es eine Not-Kita, die in einem Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet wurde. Der Betrieb läuft dort bereits. Foto: Gunnar A. Pier Die Kita St. Mauritius liegt etwas außerhalb im Ortsteil Heimersheim. Ob das Gebäude erhalten werden kann, steht noch nicht fest. Für den Übergang wird zunächst an eine Zeltlösung, mittelfristig eine Container-Kita gedacht. Foto: Gunnar A. Pier Kita St. Hildegard: Die Integrative Kindertagesstätte der Caritas liegt direkt an der Ahr zwischen den Ortsteilen Bad Neuenahr und Ahrweiler. Gebäude und Außenanlagen wurden komplett geflutet. Das Haus ist inzwischen komplett leergeräumt. Foto: Gunnar A. Pier Die evangelische Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 18. August 2021 wurde komplett geflutet. Nun bereitet die Gemeinde einen Neustart in provisorisch eingerichteten Räumlichkeiten in der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses vor. Foto: Gunnar A. Pier Das Blandine-Merten-Haus ist eine Kita nahe der Ahr im Ortsteil Bad Neuenahr mit gut 140 Plätzen. Ob das Gebäude erhalten werden kann, ist noch nicht ganz klar. Geplant ist die Einrichtung einer Ausweich-Kita, vermutlich zunächst als Zelt-, später als Containerlösung. Foto: Gunnar A. Pier In der St.-Laurentius-Kita wird in diesen Tagen fleißig gearbeitet: Freiwillige aus dem gesamten Bundesgebiet entkernen das Gebäude der Einrichtung mit 100 Plätzen. Derzeit gibt es einen Notbetrieb, geplant ist eine Ausweich-Kita im Kloster Calvarienburg. Foto: Gunnar A. Pier In Dernau bot die Kita St. Johannes der Apostel Platz für 65 Kinder. Die Flut hat alles zerstört. Wenn alles klappt, startet das Team zum 1. September – in einem Provisorium in einer Grundschule im nahen Holzweiler. Foto: Gunnar A. Pier

Mehr als zwei Monate sind seither vergangen, doch an einen regulären Betrieb ist noch lange nicht zu denken. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen provisorischen Betrieb in einem riesigen Zelt auf dem Gelände des Haribo-Werks in der Gemeinde Grafschaft. Geplant ist, danach mit Containern zu arbeiten, bis das eigentliche Gebäude wieder bezugsfertig ist. „Doch am Freitagnachmittag erreichte uns die Nachricht, dass die Zelt-Kita noch nicht freigegeben werden konnte.“ Stattdessen steuerte der Transport den stillgelegten Flugplatz in Mendig an, wo die Möbel zwischengelagert werden.

Spendenkation unserer Zeitung Foto: Das Schicksal der Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen bewegt unsere Leser. So gingen auf dem Spendenkonto unserer Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner bislang 753.319,80 Euro ein. Unterstützt werden damit sieben zerstörte Kitas von drei unterschiedlichen Trägern in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Dernau.



Spendenkonto

Sparkasse Münsterland Ost

Empfänger: ZGM

IBAN: DE43 4005 0150 0000 0088 88 ...

Die Sendenhorster Verbundleiterin Brigitte Stasch ist voller Hochachtung für den Einsatz und die Zuversicht der Menschen im Ahrtal: „Die Erzieherinnen und Erzieher tun alles dafür, den Kindern auch in den Übergangsräumlichkeiten so viel seelischen Halt wie möglich zu geben und einen normalen Kita-Alltag zu leben“, berichtet Stasch von ihren Eindrücken. Und sie hofft, mit dem Hilfstransport zumindest einen kleinen Teil zur Verbesserung der Situation beigetragen zu haben.